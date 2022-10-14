Воспитанник академии Ман Сити заключил новое трехлетнее соглашение и будет выступать за родной клуб до лета 2027-го, сообщает официальный сайт "горожан".

Манчестер Сити нашел новое звездное усиление в АПЛ

22-летний Фил Фоден уже выиграл 11 трофеев в команде Хосепа Гвардиолы – в частности, 4 чемпионства АПЛ. Два года подряд полузащитник становился лучшим молодым игроком Премьер-лиги, а в системе Манчестер Сити англичанин находится с 9 лет.

"Трудно передать словами, насколько я счастлив, что подписал этот контракт. Это осуществившаяся мечта. Я был фанатом Сити всю свою жизнь. Очень люблю этот клуб, поэтому знать, что я буду его частью до 2027 года, невероятно.

За последние годы я значительно улучшился, и во многом это благодаря Пепу и его команде, ежедневно сопровождающим меня на тренировочном поле. Работа с ними дает мне лучшие шансы еще больше усовершенствоваться и стать еще лучше.

С нашей командой я чувствую, что могу продолжать учиться и выигрывать трофеи. Это две самые важные вещи для меня", – сказал хавбек Манчестер Сити.

В составе сборной Англии Фоден провел 18 матчей (2 гола) и стал серебряным призером Евро-2020.

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