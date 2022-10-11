Бразильський хавбек своїми виступами привернув увагу Манчестер Сіті, повідомляє Daily Express. Видання називає "містян" найреалістичнішою загрозою для Ньюкасла, аби втримати бразильського хавбека.

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Серед рис, які найбільше зацікавили Ман Сіті – здатність Гімараєса грати на кількох позиціях у півзахисті, зокрема і в більш захисних. Transfermarkt оцінює бразильця у 50 млн євро.

Додамо, що Бруну Гімараєс провів 7 матчів за Ньюкасл, у яких відзначився 2 голами та асистом. Зокрема, в останньому турі АПЛ бразилець долучився до розгрому Брентфорда, забивши дубль.

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