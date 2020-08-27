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Манчестер Сіті презентував третій комплект форми з історичним підтекстом – нову майку приміряв і Зінченко

11:01 - Читать на русском
Манчестер Сіті презентував третій комплект форми з історичним підтекстом – нову майку приміряв і Зінченко
Гравці Ман Сіті / Getty Images

Манчестер Сіті показав яскравий резервний варіант форми на сезон 2020/21.

Презентація та фото нового екіпірування були опубліковані у офіційному Twitter "містян".

Динамо презентувало третій комплект форми – вражаючий дизайн історичного екіпірування

Автори форми надихнулися багатою культурною спадщиною Манчестера – місто досягло неабияких успіхів у музиці, моді і, зрештою, футболі. "Дизайн поєднує троянду і три річки з герба клубу, щоб створити цю унікальну футболку на перетині футболу, музики і моди", – пояснив представник компанії Puma Девід Бремонд.

Додамо, що в презентації взяв участь і український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Українці за кордоном Відеоновини Футбольна форма Олександр Олександр Зінченко
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