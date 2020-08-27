Манчестер Сіті презентував третій комплект форми з історичним підтекстом – нову майку приміряв і Зінченко

Презентація та фото нового екіпірування були опубліковані у офіційному Twitter "містян".

Динамо презентувало третій комплект форми – вражаючий дизайн історичного екіпірування

Автори форми надихнулися багатою культурною спадщиною Манчестера – місто досягло неабияких успіхів у музиці, моді і, зрештою, футболі. "Дизайн поєднує троянду і три річки з герба клубу, щоб створити цю унікальну футболку на перетині футболу, музики і моди", – пояснив представник компанії Puma Девід Бремонд.

Додамо, що в презентації взяв участь і український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні