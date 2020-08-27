Манчестер Сити представил третий комплект формы с историческим подтекстом – новую майку примерил и Зинченко

Презентация и фото новой экипировки были опубликованы в официальном Twitter "горожан".

Динамо презентовано третий комплект формы – впечатляющий дизайн исторической экипировки

Авторы формы вдохновились богатым культурным наследием Манчестера – город достиг значительных успехов в музыке, моде и, наконец, футболе. "Дизайн сочетает розу и три реки с герба клуба, чтобы создать эту уникальную футболку на пересечении футбола, музыки и моды", – пояснил представитель компании Puma Дэвид Бремонд.

Добавим, что в презентации принял участие и украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко.

Элегантная Барса, футуристический Лондон, пиксели Дортмунда и юбилей ПСЖ – как будут выглядеть гранды в новом сезоне