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Манчестер Сити представил третий комплект формы с историческим подтекстом – новую майку примерил и Зинченко

11:02 - Читати українською
Манчестер Сити представил третий комплект формы с историческим подтекстом – новую майку примерил и Зинченко
Игроки Манчестер Сити / Getty Images

Манчестер Сити показал яркий резервный вариант формы на сезон 2020/21.

Презентация и фото новой экипировки были опубликованы в официальном Twitter "горожан".

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Авторы формы вдохновились богатым культурным наследием Манчестера – город достиг значительных успехов в музыке, моде и, наконец, футболе. "Дизайн сочетает розу и три реки с герба клуба, чтобы создать эту уникальную футболку на пересечении футбола, музыки и моды", – пояснил представитель компании Puma Дэвид Бремонд.

Добавим, что в презентации принял участие и украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко.

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Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Видеоновости Футбольная форма Александр Александр Зинченко
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