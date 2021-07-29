Другий комплект форми Манчестер Сіті розроблений у білому кольорі, а головною особливістю є менше використання води за допомогою спеціального процесу виробництва, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ініціатива Манчестер Сіті пояснюється тим, що у 1 з 3 чоловік по всьому світу немає доступу до чистої питної води. Клуб таким чином має намір підвищити обізнаність людей про проблеми, пов'язані з доступом до води. Крім того, Манчестер Сіті спільно зі своїми партнерами допоможе 10 тисячам молодих людей з доступом до води. Проект буде реалізований в Манчестері, Сан-Паулу, Буенос-Айресі та Мумбаї.

Відзначимо, що у презентації разом із такими зірками як Кайл Вокер та Габріель Жезус, взяв участь і наш Олександр Зінченко.

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