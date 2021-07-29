"Сині" повернули жовтий колір для свого екіпірування, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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У новому сезоні ця барва буде основною для виїзного варіанту форми лондонців. На жовтих футболках також будуть тонкі чорні смуги. Раніше Челсі вже виступав у жовтих комплектах у сезонах 2018/19, 2014/15, 2001/02 і на початку 80-х. Технічним спонсором "синіх" є американська компанія Nike.

До слова, новий сезон Прем'єр-ліги розпочнеться для Челсі домашнім матчем проти Крістал Пелас 14 серпня.

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