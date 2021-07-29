Второй комплект формы Манчестер Сити разработан в белом цвете, а главной особенностью является меньшее использование воды с помощью специального процесса производства, сообщает официальный сайт клуба.

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Инициатива Манчестер Сити объясняется тем, что у 1 из 3 человек по всему миру нет доступа к чистой питьевой воде. Клуб таким образом намерен повысить осведомленность людей о проблемах, связанных с доступом к воде. Кроме того, Манчестер Сити совместно со своими партнерами поможет 10 тысячам молодых людей с доступом к воде. Проект будет реализован в Манчестере, Сан-Паулу, Буэнос-Айресе и Мумбаи.

Отметим, что в презентации вместе с такими звездами как Кайл Уокер и Габриэль Жезус, принял участие и наш Александр Зинченко.

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