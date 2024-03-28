Манчестер Сіті викупив 18-річного Ечеверрі минулої зими, але ще на рік залишив його в Рівер Плейт на правах оренди. Очікувалося, що в січні 2025-го він прибуде в Англію, але "містяни" мають інші плани.

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За інформацією аргентинського журналіста Себастьяна Срура, другу половину наступного сезону Ечеверрі проведе в складі Жирони, яка входить до складу City Group. Лише влітку 2025-го Клаудіо зможе нарешті приєднатися до Манчестер Сіті.

Таким чином Ечеверрі щонайменше пів року буде одним із конкурентів Віктора Циганкова, якщо не відбудеться змін в кар'єрі українця. Вони обоє здатні грати на позиціях атакувального півзахисника та вінгера.

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