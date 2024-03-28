Манчестер Сити выкупил 18-летнего Эчеверри прошлой зимой, но еще на год оставил его в Ривер Плейт на правах аренды. Ожидалось, что в январе 2025-го он прибудет в Англию, но “горожане” имеют другие планы.

Манчестер Сити официально презентовал первого зимнего новичка

По информации аргентинского журналиста Себастьяна Срура, вторую половину следующего сезона Эчеверри проведет в составе Жироны, которая входит в состав City Group. Лишь летом 2025-го Клаудио сможет наконец-то присоединиться к Манчестер Сити.

Таким образом Эчеверри минимум полгода будет одним из конкурентов Виктора Цыганкова, если не произойдет изменений в карьере украинца. Они оба способны играть на позициях атакующего полузащитника и вингера.