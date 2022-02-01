Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з Жоау Канселу. Нова угода з португальцем розрахована до літа 2027 року.

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"Манчестер Сіті – фантастичний клуб, тому я неймовірно щасливий, що підписав цю нову угоду. У гравців "містян" є все, що їм потрібно, щоб повністю розкрити свій потенціал. Кращого місця для гри у футбол немає ніде", – прокоментував Канселу продовження контракту.

Нагадаємо, Жоау Канселу перебрався в Манчестер Сіті влітку 2019 року з Ювентуса. Під керівництвом Хосепа Гвардіоли португалець став одним із найважливіших гравців команди. Іспанський фахівець активно використовує 27-річного універсала на обох флангах оборони. Тож він є прямим конкурентом Олександра Зінченка.

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