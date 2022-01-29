Олександр Зінченко не має багато ігрової практики у Манчестер Сіті, але вдало використовує наданий Гвардіолою час.

Олександр Зінченко замикає трійку найкращих гравців АПЛ на позиції лівого захисника за даними Instat, повідомляє Команда 1.

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Українець зіграв лише 7 матчів, але примудрився набрати 325 балів. За цим показником Зіну випереджають лише представник Ліверпуля Ендрю Робертсон з 331 балом та ще один оборонець Сіті Жоау Канселу – 349.

Також до п'ятірки найкращих увійшли Маркос Алонсо з Челсі (324) та футболіст Манчестер Юнайтед Люк Шоу (309).

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