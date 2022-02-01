Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Жоау Канселу. Новое соглашение с португальцем рассчитано до лета 2027 года.

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"Манчестер Сити – фантастический клуб, поэтому я невероятно счастлив, что подписал это новое соглашение. У игроков "горожан" есть все, что им нужно, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Лучшего места для игры в футбол нет нигде", – прокомментировал Канселу продление договора.

Напомним, Жоау Канселу перебрался в Манчестер Сити летом 2019 из Ювентуса. Под руководством Хосепа Гвардиолы португалец стал одним из важнейших игроков команды. Испанский специалист активно использует 27-летнего универсала на обоих флангах обороны. Он является прямым конкурентом Александра Зинченко.

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