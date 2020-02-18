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Манчестер Сіті піде на ризикований крок, щоб зберегти своїх зірок після дискваліфікації з ЛЧ

14:45 12164 Читать на русском
Манчестер Сіті піде на ризикований крок, щоб зберегти своїх зірок після дискваліфікації з ЛЧ
Гравці Ман Сіті отримають свої бонуси

Керівництво Манчестер Сіті продовжує гратись з вогнем попри дискваліфікацію з Ліги чемпіонів через нехтування фінансовими правилами УЄФА.

"Містяни" знайшли ризикований спосіб, щоб зберегти власних лідерів, які могли вимагати розірвання угод після єврокубкового бану команди, інформує Daily Mail.

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На екстреній нараді футболістам пообіцяли виплату усіх бонусів за лігочемпіонівські місця, навіть якщо Манчестер Сіті не братиме участі в турнірі. Таким чином керівництво клубу захистило себе перед можливою "втечею" гравців через невиконання фінансових умов контракту. Згідно з регламентом ФІФА вони мали можливість розірвати угоду в односторонньому порядку.

Цікаво, що виконання усіх завдань на сезон може коштувати шейхам фантастичні 180 млн євро. Зокрема, Кевін Де Брюйне повинен отримати за потрапляння в ЛЧ близько 1,5 млн євро – це рекорд серед гравців. Величезні витрати Ман Сіті не компенсує участю в найпрестижнішому єврокубку, тож чемпіони Англії знову наражають себе на небезпеку.

Проте, частину коштів можна буде покрити співпрацею з технічним спонсором – компанією Puma. Остання начебто не збирається порушувати свої зобов'язання перед клубом і виплачуватиме до останнього цента 75 млн євро за сезон.

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