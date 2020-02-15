Манчестер Сіті скликав екстрену нараду через дискваліфікацію з Ліги чемпіонів – гравцям розповіли про подальші плани

Керівництво Манчестер Сіті не гаяло часу, щоб сповістити гравців про єврокубкові проблеми.

Футболісти "містян" отримали запрошення на екстрене засідання упродовж години після офіційного рішення УЄФА щодо дискваліфікації клубу, інформує Telegraph.

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Зустріч повинна була відбутися сьогодні (15 лютого). Виконавчий директор Манчестер Сіті Ферран Соріано планував розповісти гравцям про подальші плани клубу, який ризикує на два найближчі сезони залишитися без Ліги чемпіонів. Також підопічні Гвардіоли повинні були відзвітувати, як провели кілька днів вихідних.

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, Манчестер Сіті був покараний відстороненням від участі в Лізі чемпіонів та інших турнірах під егідою УЄФА на дворічний термін – сезони 2020/21 та 2021/22.

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