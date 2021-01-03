"Раніше я думав, що піду на пенсію скоро. Тепер я думаю, що зроблю це у старшому віці. Тому я не знаю. Досвід допомагає, особливо у тому, як я живу своєю професією.

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Зараз у Прем'єр-лізі кожна гра така складна, і краще зберігати спокій. Кожен може програти кожному. Я не бачив цього дотепер. Результати непередбачувані", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, чинний контракт іспанського фахівця з Манчестер Сіті розрахований до літа 2023 року.

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