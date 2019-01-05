Манчестер Сіті отримає 40% від суми трансферу, якщо Реал перепродасть Діаса в Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Сіті Брахім Діас дуже близький до переїзду в Іспанію

За інформацією Sky Sports, Реал заплатить Манчестер Сіті за перехід Діаса 22 млн фунтів.

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За умовами угоди 15 млн фунтів передбачено відразу, ще трохи більше 7 млн фунтів Сіті отримає у вигляді бонусів. Окрім цього, у контракті присутній пункт, за яким "містяни отримають 15% відсотків від потенційного перепродажу гравця.

Також зазначено, що Манчестер Сіті отримає 40% від суми трансферу, якщо Реал вирішить продати Діаса Манчестер Юнайтед.

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