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Зінченко чекає шансу від Гвардіоли в Кубку Англії, супердуель переслідувачів Барселони: топ-5 матчів євровікенду

5 січня 08:00 3 Читать на русском
Зінченко чекає шансу від Гвардіоли в Кубку Англії, супердуель переслідувачів Барселони: топ-5 матчів євровікенду
Зінченко чекає на шанс від Гвардіоли у Кубку Англії / фото: Manchester Evening News
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" представляє прев'ю найцікавіших поєдинків європейського вікенду. Ймовірна участь Зінченка у матчі найдавнішого турніру світу, дуель переслідувачів Барселони та реакція Реала на чергову невдачу – в анонсі головних матчів вікенду.

Манчестер Сіті – Ротерхем

6 січня, 16:00. Манчестер, Етіхад.

Чому потрібно подивитися: Підопічні Хосепа Гвардіоли після вкрай важливої звитяги в матчі проти Ліверпуля залишились у чемпіонській гонці. Будь-який інший результат ставив під серйозний сумнів захист "містянами" титулу, а перемога над головним конкурентом однозначно надасть гравцям Манчестер Сіті наснаги у подальшій боротьбі за чемпіонство, яка тепер лише набирає обертів.

Втім, наразі про АПЛ мова не йде – чемпіонат пішов на невеличку перерву, а на зміну йому прийдуть кубкові турніри. У суботу Ман Сіті проведе поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії проти Ротерхема, а за кілька днів (9 січня) зіграє перший півфінальний матч Кубка англійської ліги проти Бертона.

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Олександр Зінченко після суперечливого матчу проти Саутгемптона, у якому українець виявився причетним до голів як у власні, так і в чужі ворота, доволі прогнозовано не отримав шансу в битві проти лідера чемпіонату. А от у кубкових турнірах Хосеп Гвардіола регулярно дає можливість футболісту збірної України проявити себе – в поточному сезоні Зінченко відіграв вже 3 матчі в Кубка англійської ліги.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка ліги саме влучний удар Зінченка в серії післяматчевих пенальті вивів "містян" у півфінал турніру. Хосеп Гвардіола однозначно вдасться до ротації і суттєво освіжить склад після важкого протистояння з Ліверпулем. Зінченко – один з перших кандидатів на вихід на поле.

Прогноз "Футбол 24": 3:0.

Севілья – Атлетіко

6 січня, 17:15. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан.

Чому потрібно подивитися: На Рамон Санчес Пісхуані зустрінуться друга та третя команда чемпіонату. Друга найкраща атака Ла Ліги проти найкращого захисту – як кажуть у таких випадках, найшла коса на камінь.

Після провалу Реала під керівництвом Хулена Лопетегі саме Севілья та Атлетіко наразі є головними переслідувачами Барселони. Після приходу Сантьяго Соларі "галактікос" дещо додали, проте періодично видають провальні поєдинки, як от розгромна поразка від Ейбара (0:3) чи нічия з Вільяреалом (2:2). Нестабільні результати досі не дозволяють Реалу увірватись у першу трійку.

Переможець протистояння в Севільї як мінімум на кілька годин наблизиться до Барселони та відірветься від Реала. А от нічия буде на руку іспанським грандам, адже обидва конкуренти втратять очки. До слова, останні 3 матчі між цими командами завершувались перемогою Атлетіко, а востаннє нічия була зафіксована ще на початку 2016 року.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Реал – Реал Сосьєдад

6 січня, 19:30. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: В матчі 17 туру проти Вільяреала Реал доволі несподівано втратив очки, маючи перевагу по ходу поєдинку. "Королівський клуб" не зумів скоротити відставання від Барселони, яке зараз складає 7 очок. Більше того – вище за Реал розташувались ще й Атлетіко та Севілья.

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Підопічні Соларі матимуть змогу реабілітуватись у поєдинку проти Реал Сосьєдада, який є доволі зручним опонентом для мадридців. Востаннє баски відбирали очки у Реала ще у серпні 2014 року, обігравши вдома столичних гостей з рахунком 4:2. А от на Бернабеу Сосьєдад не програвав ще у доволі далекому 2006 році – тоді команди розійшлися миром 1:1.

Реал відчуває деякі проблеми зі складом – чергову травму отримав Гарет Бейл, який точно не зіграє, також під сумнівом участь Маркоса Льоренте.

Цікаво, що після 17 турів в пасиві Реал Сосьєдада менше пропущених голів, ніж у Мадрида – 21 проти 20. У останніх 5 матчах підопічні Соларі лише двічі забили більше одного м'яча. Не зовсім той результат, якого очікувало керівництво клубу. Втім, у гостей теж серйозні проблеми – останні 4 матчі баски програли, забивши у цих поєдинках лише 1 гол. Чиї негаразди виявляться серйознішими – дізнаємось у неділю.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Хетафе – Барселона

6 січня, 21:45. Хетафе, Колісеум Альфонсо Перес. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитись: Барселона у поєдинку з Хетафе спробує продовжити переможну серію, яка налічує вже 4 поєдинки поспіль. При цьому каталонці у цих матчах не забивали менше двох голів за гру. Проте цього разу команду Вальверде очікує непросте протистояння, адже Хетафе набрав непоганий хід, не зазнавши жодної поразки в останніх 5 турах.

Цікаво, що у 4-х поєдинках Хетафе обмежився лише одним голом у ворота суперників, проте цього вистачало для здобуття як мінімум нічиєї. До слова, у господарів другий найкращий захист чемпіонату Іспанії – лише 13 пропущених голів (у Барселони – 19). В той же час каталонці відвантажили своїм суперникам вже 48 голів (у найближчого переслідувача за цим показником Севільї – 30 результативних ударів).

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У виїзних матчах у передмісті Мадрида Барселона частенько стикається з проблемами – у останніх 5 матчах з Хетафе каталонці одного разу втратили очки, а ще одного разу здобули важку вольову перемогу. Та й у останньому матчі на Камп Ноу команди розійшлися нульовою нічиєю. Востаннє Барселона програвала Хетафе у листопаді 2011 року (1:0).

Втім, фани "блаугранас" мають всі підстави розраховувати на успіх в цьому матчі та продовження переможної серії. Всі лідери Барселони, за винятком давно травмованого Умтіті, готові до поєдинку та рвуться в бій.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Вулверхемптон – Ліверпуль

7 січня, 22:00. Вулверхемптон, Молінью.

Чому потрібно подивитись: Безпрограшна серія Ліверпуля в АПЛ зупинилась на позначці у 20 матчів. В першому ж поєдинку року "червоні" поступились Манчестер Сіті та дозволили відродити неймовірну інтригу в боротьбі за чемпіонство. Тепер підопічних Юргена Клоппа чекає випробування міцним Вулверхемптоном.

Новачок АПЛ після солідної трансферної кампанії прогнозовано посідає місце у середині турнірної таблиці. Виліт підопічним Нуну Ешпіріту Санту не загрожує, а до 7 місця лише 2 очки. Цікаво, що серед конкурентів саме у "вовків" найслабша атака, тоді як Ліверпуль володіє найнадійнішою обороною Прем'єр-ліги.

Проте це Кубок Англії, від якого можна чекати все, чого завгодно. Як йдеться у знаменитій фразі Володимира Безсонова, "Это совсем другой турнир".

Найімовірніше, Клопп дасть лідерам перепочинок, а чи зможе не зовсім основний склад Ліверпуля здолати непоступливого опонента – стане відомо у понеділок ввечері.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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Реал Мадрид - Реал Сосьєдад: Неділя 06 січня 2019

Реал Мадрид
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