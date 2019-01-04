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Реал представить Діаса наступного тижня та підпише з ним довгостроковий контракт

21:23 202 Читать на русском
Реал представить Діаса наступного тижня та підпише з ним довгостроковий контракт
Брахім Діас / Фото: соцмережі

19-річний хавбек Манчестер Сіті Брахім Діас незабаром одягне на себе футболку мадридського Реала.

Хавбек Манчестер Сіті Брахім Діас найближчим часом перейде в Реал. Молодий футболіст вже незабаром вилетить в Мадрид, повідомляє Marca.

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Очікується, що вже в понеділок королівський клуб представить новачка на Сантьяго Бернабеу. Раніше стало відомо, що клуби домовилися про трансфер 19-річного іспанця за 15 мільйонів євро плюс бонуси.

Термін угоди Діаса з "містянами" закінчується влітку, і футболіст не має наміру його продовжувати, але Реал вирішив викупити контракт хавбека вже взимку.

Діас підпише з Реалом 6-річний контракт із зарплатою 3,5 мільйона євро за сезон до сплати податків.

Теги
Іспанія Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Брахім Діас Брахім Діас
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