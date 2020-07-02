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Манчестер Сіті організував чемпіонський коридор для Ліверпуля

2 липня 22:44 - Читать на русском
Манчестер Сіті організував чемпіонський коридор для Ліверпуля
Саме той чемпіонський коридор / офіційний сайт АПЛ

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у традиційному стилі привітав Ліверпуль із чемпіонством. "Червоні" оформили титул тиждень тому.

25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Містяни" склали повноваження чемпіонів Англії та влаштували чемпіонський коридор для Ліверпуля.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Перед матчем 32-го туру АПЛ гравці Сіті вишукувались у дві шеренги, щоб привітати суперника з першим за 30 років титулом. "Червоні" оформили чемпіонство минулого тижня. Тоді мерсисайдці впевнено здолали Крістал Пелас (4:0), а підопічні Хосепа Гвардіоли поступилися Челсі (1:2) на виїзді.

Як наслідок, Ліверпуль оформив титул за сім турів до кінця чемпіонату. До цього команда з Енфілда востаннє здобувала чемпіонство в сезоні 1989/90.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

Джерело: Футбол 24
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Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті - Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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