Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ – як це було

В рамках 32-го туру АПЛ Манчестер Сіті приймав Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі були в цій новині на "Футбол 24".

Матч 32-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль розпочався о 22:15 за київським часом і завершився розгромною перемогою "містян" (4:0). Олександр Зінченко весь поєдинок провів у запасі.

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Відеотрансляція була доступна на каналі "Setanta Sports" та у цій новині. "Футбол 24" також проводив текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Стартові склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Гарсія, Ляпорт, Менді – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Фоден, Жезус, Стерлінг

Запасні: Браво, Стоунз, Зінченко, Д. Сілва, Б. Сілва, Марез, Канселу, Отаменді, Дойл

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане

Запасні: Адріан, Мілнер, Кейта, Окслейд-Чемберлейн, Мінаміно, Оріджі, Джонс, Елліот, Вільямс

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