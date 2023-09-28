Чемпіони Англії неоптимальним складом програли Ньюкаслу і припинили боротьбу за Кубок ліги вже на стадії 1/16 фіналу. Манчестер Сіті третій рік поспіль не виграє Кубок ліги, але реакція Хосепа Гвардіоли була доволі спокійною.

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"Чому я не випустив Холанда? У Кубку ліги я завжди даю шанс футболістам, які грають менше, бо не хочу витрачати сили лідерів на такій ранній стадії. Якщо вдається пройти далі, то добре. Про трофей починаєш думати вже на стадії півфіналу.

На жаль, у Манчестер Сіті багато травм. Тому ті, хто зазвичай грають, не вийшли проти Ньюкасла. Грали ті, в кого менше часу. На жаль, мені довелося поставити Мануеля Аканджі, хоча хотів би дати і йому відпочити.

Можливо, я і міг випустити Холанда на останні 10-15 хвилин, але вирішив цього не робити. У Ман Сіті попереду багато матчів.

Ми не виграємо 4 трофеї? Нічого страшного. Манчестер Сіті вже виграв Суперкубок УЄФА і продовжує боротьбу в трьох турнірах. Квадрупл не був нашою ціллю, ніколи про це не думали. Требл цілком влаштовує нашу команду, ми більш ніж задоволені", – цитує Гвардіолу Marca.

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