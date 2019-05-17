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Манчестер Сіті увімкнувся в боротьбу за Грізманна

17 травня 10:19 629 Читать на русском
Манчестер Сіті увімкнувся в боротьбу за Грізманна
Антуан Грізманн / Reuters

Англійський Манчестер Сіті став новим претендентом на форварда Атлетіко Антуана Грізманна.

"Містяни" готові задовольнити фінансові інтереси футболіста і його нинішнього клуба, інформує MEN.

Атлетіко заборонив Грізманну знімати фільм про свій відхід з клубу

Поразка у чвертьфіналі Ліги чемпіонів змусила Хосепа Гвардіолу задуматись над підсиленням складу. Саме зірка збірної Франції може додати класу і без того потужній команді з Манчестера.

Раніше Грізманна пов'язували з такими командами, як Барселона та ПСЖ.

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Трансфери Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Антуан Грізманн Антуан Грізманн
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