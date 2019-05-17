Манчестер Сіті увімкнувся в боротьбу за Грізманна

Англійський Манчестер Сіті став новим претендентом на форварда Атлетіко Антуана Грізманна.

"Містяни" готові задовольнити фінансові інтереси футболіста і його нинішнього клуба, інформує MEN.

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Поразка у чвертьфіналі Ліги чемпіонів змусила Хосепа Гвардіолу задуматись над підсиленням складу. Саме зірка збірної Франції може додати класу і без того потужній команді з Манчестера.

Раніше Грізманна пов'язували з такими командами, як Барселона та ПСЖ.

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