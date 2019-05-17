Сімеоне: Грізманн – не перша й не остання зірка, яка покинула Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне по-філософськи сприйняв новину про відхід лідера команди Антуана Грізманна.

Аргентинець розуміє бажання своїх гравців перейти в інші клуби.

"Ми знали, що відхід Грізманна можливий. Я говорив з ним до зустрічі з Мігелем Анхелем Хілем і Андреа Бертою. Я сказав йому те, що думаю, з любов'ю і ніжністю. Це залишиться між нами.

Коли я підписував новий контракт з Атлетіко, я не думав, що все так і залишиться. Я знав про відхід Хуанфрана, Філіпе Луїса, Дієго Годіна, можливість відходу Грізманна, Лукаса Ернандеса, який вже пішов, і вся ця інформація про Родрі.

Атлетіко заборонив Грізманну знімати фільм про свій відхід з клубу

Я підписав контракт, тому що знаю: Атлетіко важливіший за всіх нас. Звідси йшли Торрес, Форлан, Агуеро, Дієго Коста, Грізманн... І ми все ще б'ємося.

Ми будемо шукати гравця, який стане Грізманном в майбутньому. Як Родрі або Облак. Я все ще з нетерпінням чекаю цього і задоволений тим, що залишився", – цитує Сімеоне Marca.

Атлетіко готується до масових змін у літнє міжсезоння. Команду покине ряд важливих гравців на чолі з нападником Антуаном Грізманном.

Небачена революція Атлетіко: Грізманн, мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід