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Сімеоне: Грізманн – не перша й не остання зірка, яка покинула Атлетіко

17 травня 16:52 501 Читать на русском
Сімеоне: Грізманн – не перша й не остання зірка, яка покинула Атлетіко
Дієго Сімеоне / Reuters

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне по-філософськи сприйняв новину про відхід лідера команди Антуана Грізманна.

Аргентинець розуміє бажання своїх гравців перейти в інші клуби.

"Ми знали, що відхід Грізманна можливий. Я говорив з ним до зустрічі з Мігелем Анхелем Хілем і Андреа Бертою. Я сказав йому те, що думаю, з любов'ю і ніжністю. Це залишиться між нами.

Коли я підписував новий контракт з Атлетіко, я не думав, що все так і залишиться. Я знав про відхід Хуанфрана, Філіпе Луїса, Дієго Годіна, можливість відходу Грізманна, Лукаса Ернандеса, який вже пішов, і вся ця інформація про Родрі.

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Я підписав контракт, тому що знаю: Атлетіко важливіший за всіх нас. Звідси йшли Торрес, Форлан, Агуеро, Дієго Коста, Грізманн... І ми все ще б'ємося.

Ми будемо шукати гравця, який стане Грізманном в майбутньому. Як Родрі або Облак. Я все ще з нетерпінням чекаю цього і задоволений тим, що залишився", – цитує Сімеоне Marca.

Атлетіко готується до масових змін у літнє міжсезоння. Команду покине ряд важливих гравців на чолі з нападником Антуаном Грізманном.

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Трансфери Іспанія Атлетіко Атлетіко Антуан Грізманн Антуан Грізманн Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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