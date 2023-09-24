"Містяни" не тільки посилюють свою першу команду, а й активно шукають молодих талантів для своєї академії. Керівництво Манчестер Сіті звернуло свою увагу на 15-річного форварда Мілана Франческо Камарду.

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Згідно з інформацією Diario Sport, нападник має неймовірну статистику у своєму віці. Статистичні звіти показують, що він забив 483 голи лише у 86 іграх до того, як йому виповнилося 13 років, що становить в середньому 5,6 гола за гру.

Нещодавно Франческо Камарда дебютував у Юнацькій лізі УЄФА у складі "россонері" проти Ньюкасла (4:0). В матчі проти англійської команди він забив два м'ячі та оформив один асист.

Окрім Манчестер Сіті, форвардом цікавиться також дортмундська Борусія. Знаючи про інтерес з боку топ-клубів, Мілан має намір запропонувати продовження контракту молодому даруванню.

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