Манчестер Сіті, РБ Лейпциг, Црвена Звезда та Янг Бойз боротимуться за дві путівки в плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24. Англійський клуб виступає явним фаворитом на фоні скромних опонентів.

Груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2023/24 стартує вже 19 вересня. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR підготував серію матеріалів про учасників головного клубного турніру Європи.

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На черзі представлення квартету G. Манчестер Сіті отримав жеребкування мрії – у групу до чинних переможців Ліги чемпіонів потрапили одні з найслабших команд з кожного кошика. Гвардіола повинен легко брати перше місце та проходити груповий етап взагалі без втрат. Нав'язати бодай якусь боротьбу може тільки РБ Лейпциг. Але торік в 1/8 фіналу Сіті розніс німців 7:0 з пента-триком Холанда. Црвена Звезда та Янг Бойз розіграють путівку в Лігу Європи.

Манчестер Сіті

Багаж минулого сезону: Гвардіола підняв свою команду на абсолютну вершину, вигравши требл. Багаторічне домінування в АПЛ доповнилося європейською короною. Холанд швидко влився в Манчестер Сіті та наклепав 52 голи за сезон. У чемпіонаті "містяни" завдяки стабільності обійшли Арсенал, а в Лізі чемпіонів подолали складну сітку, розгромивши Баварію та Реал.

Амбіції: У Манчестер Сіті з року в рік лише одне завдання – виграти всі турніри. Без Гюндогана і з травмованим де Брюйне місія ускладнюється, але Пеп точно придумає, як поставити перемоги на потік. Власне, вже придумав – команда з перших турів забирає всі очки. Букмекери бачать Сіті фаворитом цієї Ліги чемпіонів. Команда дійсно має все, щоб захистити титул.

10 найдорожчих гравців: Ерлінг Холанд, Філ Фоден, Родрі, Бернарду Сілва, Рубен Діаш, Джек Гріліш, Йошко Гвардіол, Кевін де Брюйне, Хуліан Альварес, Матеуш Нуньєш.

Головна зірка: Без варіантів – Холанд. Ніхто у світі не може зрівнятися з норвежцем за вмінням забивати. Союз майстерного голеодора та "блакитної машини", яка на конвеєрі створює йому моменти, очікувано став вибуховою сумішшю. Через Мессі та його ЧС-2022 Ерлінг не візьме "Золотий м'яч" в цьому році, але в наступному побореться. Також потрібно відзначити прогрес Гріліша та ідеальну гру незамінного Родрі.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR. HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

РБ Лейпциг

Багаж минулого сезону: Рік тому Лейпциг виглядав жалюгідно під час розгрому від Шахтаря. Однак зміна Доменіко Тедеско на Марко Розе повернула "биків" на хороший рівень. Саксонці взяли третє місце в Бундеслізі та виграли Кубок Німеччини. Новий тренер, який чудово відчуває стиль Ред Булл, відновив високу інтенсивність і знайшов спосіб максимізувати користь від лідерів команди.

Амбіції: Лейпциг влітку продав трьох найкращих футболістів – Нкунку, Собослай і Гвардіол за великі гроші поїхали в АПЛ. Знадобиться час на перебудову з 10 новими гравцями. Втім, РБ вже зараз готовий до серйозних завдань. Розгром Баварії в суперкубку та побиття Уніона в чемпіонаті як яскраве підтвердження. Плей-офф Ліги чемпіонів і топ-4 Бундесліги – реалістична ціль для "биків".

10 найдорожчих гравців: Дані Ольмо, Хаві Сімонс, Лоїс Опенда, Тімо Вернер, Кастельо Люкеба, Мохамед Сімакан, Крістоф Баумгартнер, Беньямін Шешко, Ксавер Шлагер, Ніко Зайвальд.

Головна зірка: Новачки вже адаптувалися та роблять результат: у Сімонса 3+4, Опенда забив три голи, Шешко – два. Однак зіркою №1 залишається Ольмо. Іспанець у цьому сезоні не йде з поля без результативних дій, а хет-трик у ворота Баварії став справжнім бенефісом. Дані вирішує епізоди сам і створює моменти для партнерів. Наступний гучний продаж Лейпцига.

Црвена Звезда

Багаж минулого сезону: Црвена Звезда шість років незмінно стає чемпіоном Сербії та три роки незмінно виграє Кубок Серії. Всередині країни немає й близько рівних суперників, а в групі Ліги Європи команда з Белграда посіла останнє місце. Але це не ганьба, ганьба – за першої ліпшої нагоди катати товарняки з Зєнітом. Звезда зіграла вже три матчі проти росіян за час повномасштабної війни.

Амбіції: Перспективи сербів обмежуються боротьбою за третє місце з Янг Бойз. У домашній Суперлізі Црвена Звезда регулярно влаштовує розгроми (хоча навіть там зараз йде не першою), однак перенести свою результативність в Лігу чемпіонів точно не вдасться. Востаннє белградці грали в групі ЛЧ 4 роки тому і фінішували на дні з різницею голів -17.

10 найдорожчих гравців: Мірко Іваніч, Осман Букарі, Жан-Філіпп Крассо, Петер Олаїнка, Александар Драговіч, Александар Катай, Ін-Бьом Хван, Стефан Мітровіч, Гелор Канга, Шеріф Ндіає.

Головна зірка: Црвена Звезда влітку підписала низку якісних виконавців з периферійних ліг, але найвідомішим у команді залишається Драговіч. Австрійцю не дозволили зробити помилку та проміняти Лігу чемпіонів на Росію. Колишній гравець Динамо носить капітанську пов'язку та є незамінним елементом у центрі оборони.

Янг Бойз

Багаж минулого сезону: Янг Бойз повернулися до домінування в чемпіонаті Швейцарії після провалу в позаминулому сезоні. "Хлопчики" взяли титул з 16-очковим відривом від конкурентів і поклали золоті медалі в кубок країни. А от єврокубкова кампанія завершилася ще влітку проваленою кваліфікацією в Лігу конференцій. Так чи інакше, робота Рафаеля Вікі вважається успішною.

Амбіції: Глобальне грошове шаленство у футболі не добралося до Швейцарії, де навіть чемпіон має скромний бюджет і не може конкурувати в Європі. Завдяки вдалому жеребу Янг Бойз мають шанси на третє місце, але в матчах з Ман Сіті та Лейпцигом кожен гол буде за свято. Щоправда, на штучному домашньому газоні швейцарці можуть покусати. У 2018-му тут програвав Ювентус, а у 2021-му – МЮ.

10 найдорожчих гравців: Кастріот Імері, Мешак Еліа, Даріан Малес, Мохамед Камара, Седрік Іттен, Жан-П'єр Нсаме, Ебріма Коллі, Шейк Ньяссе, Уліссес Гарсія, Філіп Угрініч.

Головна зірка: Фабіан Рідер, який тягнув на цей статус, поїхав у Ренн за 15 мільйонів. Більше й виділити особливо нікого. Іттен і Нсаме чимало забивають на внутрішній арені. Прийшов з Інтера Малес, який в минулому сезоні показав непогані цифри в оренді за Базель. Великих зірок у команді немає.

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