Зінченко може покинути Манчестер Сіті взимку, – журналіст

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко з великою вірогідністю покине "містян" вже цього січня.

Олександр Зінченко майже не з'являється на полі в складі Манчестер Сіті в сезоні 2018/2019. Як повідомляє журналіст The Telegraph Джеймс Дакер, українець швидше за все покине клуб у січні.

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За інформацією джерела, хавбеком досі цікавиться іспанський Бетіс, який намагався підписати гравця ще влітку.

Також журналіст передає, що вінгер молодіжної команди Браїм Діас влітку перейде в Реал.

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