Захисник Брайтона Марк Кукурелья може так і не стати новачком Манчестер Сіті цього літа.

Манчестер Сіті близький до того, аби вийти з переговорів щодо можливого трансферу Кукурельї з Брайтона, повідомляє The Athletic.

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Зазначається, що чемпіон Англії готовий викласти не більше 40 млн фунтів стерлінгів, тоді як Брайтон хоче отримати за іспанця 50 млн. До цього Манчестер Сіті пропонував 30 млн фунтів – приблизно таку ж суму клуб отримав за продаж Олександра Зінченка.

Додамо, що Кукурелья зіграв у 38 матчах за Брайтон минулого сезону, в яких відзначився голом та 2 асистами.

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