Алекс Грімальдо з Бенфіки може стати варіантом для чемпіонів Англії, інформує MEN з посиланням на ISport.

Зінченко провокує трансферний трикутник між Ман Сіті, Арсеналом та Брайтоном

Манчестер Сіті полює на Марка Кукурелью, проте Брайтон задер великий цінник у розмірі 50 млн фунтів. "Містяни" можуть відмовитися на такі витрати заради дублера для Жоау Канселу. Контракт Грімальдо завершується через рік, тому його оцінюють значно дешевше – 15 млн фунтів. Представники одноклубника Романа Яремчука вже вийшли на кілька клубів АПЛ, і серед них повинен бути Сіті.

Додамо, що в минулому сезоні 26-річний Грімальдо провів 47 матчів, в яких оформив 6 голів та 9 асистів.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця