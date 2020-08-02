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Манчестер Сіті може провалити вже узгоджений трансфер через Роналду

21:21 - Читать на русском
Манчестер Сіті може провалити вже узгоджений трансфер через Роналду
Ферран Торрес / Getty images

Вінгер іспанської Валенсії Ферран Торрес розповів про футболістів, які стали для нього прикладом для наслідування.

"З раннього віку у мене було два приклади для наслідування. Першим був Давід Вілья. Я тоді був дуже маленьким, а він перейшов до Валенсії. Вілья і Давід Сільва – дует, який підняв Валенсію на великі висоти.

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Але для мене головним прикладом є Кріштіану Роналду. Він є відмінним орієнтиром не лише через те, як він грає в футбол, а й через його дії за межами футбольного поля. Це гідне захоплення, і я хотів би піти його шляхом", – цитує Торреса BBC.

У британській пресі подібну заяву уже розцінили як натяк для Манчестер Юнайтед, який став першим великим клубом кумира 20-річного іспанця. За інформацією ЗМІ, Ферран уже практично узгодив свій перехід у Манчестер Сіті. МЮ також називався серед претендентів на зірку Валенсії.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кріштіану Кріштіану Роналду Валенсія Валенсія Англія Ферран Ферран Торрес
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