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Манчестер Сити может провалить уже согласованный трансфер из-за Роналду

21:23 - Читати українською
Манчестер Сити может провалить уже согласованный трансфер из-за Роналду
Ферран Торрес / Getty images

Вингер испанской Валенсии Ферран Торрес рассказал о футболистах, которые стали для него примером для подражания.

"С раннего возраста у меня было два примера для подражания. Первым был Давид Вилья. Я тогда был очень маленьким, а он перешел в Валенсию. Вилья и Давид Сильва – дуэт, который поднял Валенсию на большие высоты.

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Но для меня главным примером является Криштиану Роналду. Он является отличным ориентиром не только из-за того, как он играет в футбол, но и из-за его действий за пределами футбольного поля. Это достойно восхищения, и я хотел бы пойти по его стопам", – цитирует Торреса BBC.

В британской прессе подобное заявление уже расценили как намек для Манчестер Юнайтед, который стал первым великим клубом кумира 20-летнего испанца. По информации СМИ, Ферран уже практически согласовал свой переход в Манчестер Сити. МЮ также назывался среди претендентов на звезду Валенсии.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Криштиану Криштиану Роналду Валенсия Валенсия Англия Ферран Ферран Торрес
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