Центральний захисник Бенуа Бадіашиль успішно пройшов медогляд і підписав контракт із Челсі. Угода розрахована аж на 7,5 років – до літа 2030-го, йдеться на офіційному сайті клубу.

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Раніше повідомлялося, що сума компенсації за 21-річного гравця молодіжної збірної Франції складе 38 мільйонів євро. Інсайдер Фабріціо Романо підтверджує цю цифру.

Спершу лондонський клуб планував підписати хорвата Йошко Гвардіола, однак фінансові апетити РБ Лейпциг змусили Челсі перемкнутися на Бадіашиля. З Монако англійцям вдалося домовитися значно швидше.

Бенуа Бадіашиль став другим новачком Челсі у зимове вікно після нападника Давіда Датро Фофана, який прийшов із норвезького Мольде. Вихованець Монако зіграв 135 матчів за першу команду, 2 поєдинки за національну збірну Франції, а у складі молодіжної збірної забив у свої ворота у поєдинку з Україною. Той матч завершився з рахунком 3:3, а команда Руслана Ротаня в підсумку здобула путівку на молодіжне Євро-2023.