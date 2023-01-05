Выездной поединок против Челси имел чрезвычайно важное значение для Манчестер Сити. Арсенал в матче с Ньюкаслом расписал ничью, поэтому "горожане" получили шанс приблизиться к лидеру турнирной таблицы на расстояние пяти очков. Для этого подопечным Пепа Гвардиолы надо было побеждать "пенсионеров".

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Команда Грэма Поттера тоже имела важные турнирные задачи. Вряд ли лондонцам удастся преодолеть 10-очковый отрыв и ворваться в зону ЛЧ, но до зоны ЛЕ не хватало всего трех зачетных баллов. Да и вообще болельщики заждались победы – Челси взял верх только в одном из последних семи туров АПЛ.

Первый тайм оказался тяжелым для обоих коллективов. У хозяев уже на 6-й минуте встречи сломался Стерлинг, а на 22-й пришлось заменить еще и Пулишича. Вместо них вышли Обамеянг и Чуквуемека соответственно.

Как следствие, "пенсионеры" нанесли всего 4 удара по воротам Сити, создав всего один опасный момент. Его провел свежий Чуквуэмека, который на 44-й минуте получил классный пас от Хаверца, переиграл Родри и бахнул из пределов штрафной в ближнюю штангу!

Гостям игра тоже давалась тяжело. Несмотря на кадровые потери лондонцев, "горожане" мало что создали в атаке. В активе Манчестер Сити было всего 5 ударов – один из них заблокировали, а три прошли с дистанции и не несли серьезной угрозы. Реально открыть счет команда могла только на 38-й минуте, когда Холанд принял разрезной пас от Гюндогана – Эрлинг освободился от опеки Кулибали и с близкого расстояния пробил в дальний угол. Получилось чуть неточно!

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. В раздевалке же Пеп Гвардиола поразил двойной заменой – вместо Уокера и Канселу вышли Аканджи и 18-летний Льюис! Грэм Поттер же обошелся без перестановок.

В начале второго тайма Манчестер Сити владел мячом более 80% игрового времени, едва не конвертировав свое преимущество в гол на 50-й минуте. Де Брюйне и Фоден обыгрались после углового, а дальше последовала подача – Аке замкнул ее на дальней штанге, однако попал в каркас ворот!

Впрочем, Челси на 56-й огрызнулся навесом Чуквуемеки с левого фланга. Хаверц сбросил ее под удар Тьягу Силве, а тот пробил в касание – мяч прошел рядом со штангой!

В целом, развить свое преимущество в работе с мячом Сити не удавалось, поэтому на 60-й минуте Пеп провел еще одну двойную замену. Фоден и Бернарду отправились отдыхать, а на поле появились Грилиш и Марез. Здесь каталонец попал в яблочко – уже на 63-й минуте свежие футболисты организовали гол!

Де Брюйне протащил мяч в зону перед штрафной и выкатил пас на левый край, Грилиш оттуда покатил на дальнюю штангу, а Марез замкнул в касание. 0:1!

Грэм Поттер на 68-й минуте пошел на очень рискованные замены. Вместо Обамеянга, Кукурелье и Зиеша на поле появились Жиро-Хатчисон, Холл и Галлахер. К сожалению для него, молодые футболисты не оправдали ожиданий. Только в компенсированное время удалось создать первый полумомент после пропущенного гола – Холл получил передачу на левый край штрафной и мощно выстрелил, однако мяч пролетел значительно выше ворот.

Манчестер Сити тоже много не создал. В последующие полчаса после гола Мареза команда имела лишь одну реальную возможность закрыть игру. Ее упустил Холанд, который на 73-й минуте мог замкнуть прострел Де Брюйне вдоль линии вратарской – Эрлинг не успел на мгновение. Чего-то более интересного в завершающий период игры болельщики не увидели.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Манчестер Сити. Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 39 очков, сократив отставание от Арсенала до пяти пунктов и оторвавшись от Ньюкасла на два. Челси, имея в активе 25 зачетных баллов, замыкает первую десятку.

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