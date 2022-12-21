ПСЖ, Барса, Ман Сіті та переписана історія УПЛ: який клуб виграв чемпіонат світу 2022 року
21:51 - Читать на русском
Чемпіонат світу дає привід конкурувати не лише збірним, а й провідним клубам планети.
Після фінального матчу варто оцінити внески і окремих клубів. Чиї гравці найбільше забивали у Катарі? А хто делегував аж трьох нових чемпіонів світу? Про це та інше дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол24".
Бонус наприкінці відео – історичне досягнення для елітних дивізіонів України, яке підкорилося саме на цьому Мундіалі.
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