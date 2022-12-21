Після фінального матчу варто оцінити внески і окремих клубів. Чиї гравці найбільше забивали у Катарі? А хто делегував аж трьох нових чемпіонів світу? Про це та інше дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол24".

Бонус наприкінці відео – історичне досягнення для елітних дивізіонів України, яке підкорилося саме на цьому Мундіалі.

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