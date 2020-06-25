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Манчестер Сіті категорично налаштований зберегти Сане – серйозні збитки не лякають "містян"

11:25 - Читать на русском
Манчестер Сіті категорично налаштований зберегти Сане – серйозні збитки не лякають "містян"
Лерой Сане / Сайт Манчестер Сіті

Історія переходу вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане в Баварію набирає нових обертів.

Чемпіони Англії зроблять ще одну спробу продовжити контракт з опальною зіркою, повідомляє Telegraph.

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Влітку Сане відхилив кілька пропозицій, чітко окресливши свої наміри приєднатися до Баварії. Втім, Манчестер Сіті не відпустить гравця менш ніж за 70 млн євро, а мюнхенці пропонують лише 40 млн. "Містяни" готові тримати Сане до літа 2021-го і навіть відпустити його на правах вільного агента, якщо Баварія раптом не стане щедрішою або ж сам німець не передумає щодо нової угоди.

Нагадаємо, чотири роки тому Манчестер Сіті заплатив Шальке за вінгера 52 млн євро. Поточний сезон Сане був зіпсований важкою травмою коліна, через яку він пропустив більш ніж півроку.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Трансфери Лерой Лерой Сане Баварія Баварія
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