Тьягу раптово відмовився від нового контракту з Баварією – іспанця може забрати Ліверпуль

Хавбек Тьягу Алькантара може попрощатися з Баварією після завершення сезону.

Іспанець несподівано зірвав переговори щодо підписання нового контракту, інформує Sport Bild.

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Усі ключові моменти угоди були вирішені, однак 4 травня відбулася зустріч з керівництвом Баварії, на якій Тьягу повідомив про зміну свого рішення. Півзахисник сподівається отримати виклик у іншому європейському гранді після 7 років виступів у Мюнхені. Алькантара хоче приєднатися до Ліверпуля, та й самі "червоні" нібито зацікавлені у послугах хавбека. Юрген Клопп не проти підсилити свій центр поля якісним і технічним гравцем. Ціна 29-річного іспанця також буде помірною, оскільки чинна угода з Баварією закінчується наступного літа.

Додамо, що Тьягу провів 35 матчів у всіх турнурах сезону 2019/20, відзначився 3 голами та 2 асистами. Влітку 2013-го Баварія заплатила Барселоні за півзахисника 25 млн євро.

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