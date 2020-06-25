Манчестер Сити категорически настроен сохранить Сане – серьезные убытки не пугают "горожан"

История перехода вингера Манчестер Сити Лероя Сане в Баварию набирает новые обороты.

Чемпионы Англии сделают еще одну попытку продлить контракт с опальной звездой, сообщает Telegraph.

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Летом Сане отклонил несколько предложений, четко очертив свои намерения присоединиться к Баварии. Впрочем, Манчестер Сити не отпустит игрока менее чем за 70 млн евро, а мюнхенцы предлагают только 40 млн. "Горожане" готовы держать Сане до лета 2021-го и даже отпустить его на правах свободного агента, если Бавария вдруг не станет щедрее или сам немец не передумает относительно нового соглашения.

Напомним, четыре года назад Манчестер Сити заплатил Шальке за вингера 52 млн евро. Текущий сезон Сане был испорчен тяжелой травмой колена, из-за которой он пропустил более полугода.

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