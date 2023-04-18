Не минуло навіть кілька років, як Етіхад Стедіум перебудували до його нинішнього вигляду, а Манчестер Сіті вже запланував нові зміни.

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Клуб хоче збільшити кількість місць для глядачів, яка наразі становить понад 57 тисяч. У планах вийти за межі 60 тисяч. Для цього клуб хоче збудувати третій ярус на північній трибуні. Відповідна заявка вже подана у компетентні органи.

Окрім того, Манчестер Сіті має намір зробити стадіон розважальним центром, який буде функціонувати увесь рік. Для цього хочуть добудувати новий клубний магазин, музей, готель на 400 місць та криту фан-зону, розраховану на 3000 осіб, яка включатиме різноманітні заклади харчування.

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