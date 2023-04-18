Не прошло даже несколько лет, как Этихад Стедиум перестроили к его нынешнему виду, а Манчестер Сити уже запланировал новые изменения.

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Клуб хочет увеличить количество зрительских мест, которое в настоящее время составляет более 57 тысяч. В планах выйти за пределы 60 тысяч. Для этого клуб хочет построить третий ярус на северной трибуне. Соответствующая заявка уже подана в компетентные органы.

Кроме того, Манчестер Сити намерен сделать стадион развлекательным центром, который будет функционировать круглый год. Для этого хотят достроить новый клубный магазин, музей, гостиницу на 400 мест и крытую фан-зону, рассчитанную на 3000 человек, которая будет включать разнообразные заведения питания.

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