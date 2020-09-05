"Містяни" готові підірвати трансферний ринок грандіозним трансфером вже в це міжсезоння.

Манчестер Сіті готовий заплатити Наполі 75 млн євро за Каліду Кулібалі, повідомляє Sky Sports Italia.

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Також "містяни" планують для італійського клубу окремі бонуси. Вже найближчим часом Сіті відправить чергову пропозицію Наполі за посередництва агента Фалі Рамадані.

До слова, у минулому сезоні Каліду Кулібалі провів 34 матчі в усіх турнірах за неаполітанців. Шість років тому "партенопейці" придбали його з бельгійського Генка всього за 7,75 млн євро. Зазначимо, що на сенегальця полюють Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

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