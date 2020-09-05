Манчестер Сити готов заплатить Наполи 75 млн евро за Калиду Кулибали, сообщает Sky Sports Italia.

Кулибали ответил на слухи относительно своего ухода из Наполи – на него охотятся европейские топ-клубы

Также "горожане" планируют для итальянского клуба отдельные бонусы. Уже в ближайшее время Сити отправит очередное предложение Наполи при посредничестве агента Фали Рамадани.

К слову, в прошлом сезоне Калиду Кулибали провел 34 матча во всех турнирах за неаполитанцев. Шесть лет назад "партенопейцев" приобрели его из бельгийского Генка всего за 7,75 млн в евровалюте. Отметим, что на сенегальца охотятся Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

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