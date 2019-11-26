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Манчестер Сіті готує шалений контракт для Стерлінга – англієць може отримати найбільшу зарплатню в клубі

19:02 665 Читать на русском
Манчестер Сіті готує шалений контракт для Стерлінга – англієць може отримати найбільшу зарплатню в клубі
Рахім Стерлінг / Reuters

Керівництво Манчестер Сіті має серйозний намір надовго утримати в своєму складі нападника Рахіма Стерлінга.

Англійський клуб розпочав переговори із зірковим форвардом цього понеділка, стверджує Sky Sports.

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Нова угода може зробити Стерлінга найбільш високооплачуваним гравцем "містян". Наразі англієць отримує 275 тисяч фунтів на тиждень, а лідером списку є хавбек Кевін де Брюйне – 350 тисяч. Манчестер Сіті готовий дати 24-річному нападнику навіть більший контракт, ніж у бельгійця, оскільки знає про інтерес до Стерлінга з боку Реала.

До слова, у 12 матчах поточного сезону АПЛ екс-гравець Ліверпуля відзначився сімома голами та одним асистом.

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