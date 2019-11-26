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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Маліновський налаштований бити Динамо, велике повернення в Мадрид та у кого все ж крутіші яйця – фішки 5 туру ЛЧ

15:00 1569 Читать на русском
Маліновський налаштований бити Динамо, велике повернення в Мадрид та у кого все ж крутіші яйця – фішки 5 туру ЛЧ
Барселона – Борусія Д – центральний матч 5-го туру Ліги чемпіонів / ФК Барселона
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" виділяє головні моменти 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Маліновський проти Динамо, Реал і Ліверпуль прагнуть реваншу та справжня битва на Камп Ноу – все це в нашому матеріалі.

Груповий турнір ЛЧ 2019/20 наблизився до своєї кульмінації. Баварія, ПСЖ та Ювентус вже гарантували собі участь у плей-офф, а в середу до них можуть приєднатися декілька інших грандів європейського футболу. І якщо для тих же Манчестер Сіті чи Реала вихід у весняну стадію турніру виглядає питанням часу, то, наприклад, гравцям Борусії Д або Челсі доведеться ще суттєво попітніти.

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Загалом практично всі учасники найпрестижнішого європейського клубного турніру ще зберігають шанси на вихід в 1/8 фіналу. Точно не гратимуть у весняній стадії ЛЧ лише 3 команди – Генк, Лілль та Галатасарай. Навіть Аталанта, в активі якої лише один бал, за певних обставин цілком може кваліфікуватися у плей-офф. Тому саме 5-й тур групового турніру Ліги чемпіонів для багатьох клубів стане вирішальним.

Аталанта – Динамо Загреб

26 листопада, 22:00. Мілан, Сан-Сіро

Пряма трансляція на Oll.tv.

Чому потрібно подивитися: Аталанта лише в минулому турі здобула перший заліковий бал у груповому турнірі, відібравши очки у Манчестер Сіті. Парадоксально, але Руслан Маліновський та його партнери по команді все ще цілком можуть вийти з групи навіть попри такий відверто скромний доробок. Для цього бергамаскам необхідно обіграти Динамо Загреб та Шахтар, а також сподіватися на допомогу Манчестер Сіті – команда Гвардіоли повинна хоча б не програти свої два матчі.

Втім, вже у вівторок ввечері Аталанта втратить всі шанси на плей-офф, якщо не здолає хорватів. У першому поєдинку в Загребі Динамо сенсаційно розгромило італійців, тому матч на Сан-Сіро для команди Гасперіні можна розглядати і як реванш за те фіаско. Пан або пропав – це кліше для поточної ситуації Аталанти підходить якнайкраще. Джан П'єро Гасперіні не зможе розраховувати лише на травмованого Сапату, тоді як інші гравці "богині" готові зробити перший крок до подвигу.

Руслан Маліновський, в активі якого один гол у Лізі чемпіонів, має шанси вийти з перших хвилин. Українець пропустив матч проти Ювентуса через дискваліфікацію, а Аталанта примудрилася програти матч попри суттєву перевагу по ходу поєдинку. Півзахисник збірної України брав участь у всіх матчах поточної Ліги чемпіонів – очікуємо на його вихід на поле і проти Динамо.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Реал – ПСЖ

26 листопада, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: "вершкові" спробують реабілітуватися за розгромну поразку 0:3 на Парк де Пренс. ПСЖ в першому турі присоромив титулованого опонента та наразі має максимальну кількість очок. Команда Томаса Тухеля гарантувала собі участь у плей-офф, а нічия на Сантьяго Бернабеу забезпечить парижанам першу сходинку групи А. В принципі, трагедією для ПСЖ не стане навіть поразка, але тоді в останньому турі французам достатньо буде вдома здолати Галатасарай.

Реал провально розпочав груповий турнір Ліги чемпіонів, здобувши лише очко у двох стартових турах. Втім, пізніше Королівський клуб двічі переграв Галатасарай та суттєво покращив своє турнірне становище. Перемога над ПСЖ гарантує команді Зідана вихід з групи, а хороші шанси залишить навіть нічия. Існує і варіант, при якому мадридці отримають путівку у плей-офф ще до гри – якщо Брюгге не зуміє взяти 3 очки у Стамбулі.

Матч Реал – ПСЖ цікавий навіть не через турнірну ситуацію, адже французи, будьмо відвертими, практично гарантовано виграють групу незалежно від результату поєдинку. На Сантьяго Бернабеу повернеться Кейлор Навас – багаторічний голкіпер "бланкос", який тричі поспіль виграв з мадридцями Лігу чемпіонів, а влітку після тривалих роздумів та інтриг навколо свого майбутнього все ж перебрався у столицю Франції. Немає сумнівів, що фанати Реала влаштують овацію своєму улюбленцю навіть після його відходу з клубу.

Окрім Наваса, на поле легендарної арени вийдуть Неймар та Кіліан Мбаппе. Першого активно сватали в Реал протягом всього літа, а юний француз зараз є однією із трансферних цілей "бланкос" на наступний рік. Безумовно, обидва захочуть продемонструвати свої найкращі якості перед вимогливою мадридською публікою.

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У Реала не зіграють трамвовані Асенісо, Начо, Васкес та Хамес. Також не потрапив до заявки Вінісіус. У гостей під питанням вихід Верратті, а от Еррера, Керер, Курзава та Шупо-Мотінг точно не помічники Томасу Тухелю.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Ювентус – Атлетіко

26 листопада, 22:00. Турин, Ювентус Стедіум

Чому потрібно подивитися: у Турині зустрінуться лідери групи D. В першому матчі у Мадриді Ювентус та Атлетіко розписали бойову нічию 2:2, після чого "б'янконері" виграли всі свої поєдинки, а от команда Сімеоне поступилася Байєру, ускладнивши свої перспективи у боротьбі за перше місце квартету.

Ювентус вже оформив вихід в 1/8 фіналу, а для першої сходинки групи команду Саррі влаштує і нічия 0:0 або 1:1. У Атлетіко трохи складніша ситуація, але все в руках (точніше, ногах) команди Дієго Сімеоне. Перемога над чемпіоном Італії гарантує мадридцям вихід з групи, а нічия в матчі Локомотив – Байєр достроково виведе "матрацників" у плей-офф навіть у разі мирової на Ювентус Стедіум.

Одна з "родзинок" матчу – протистояння Кріштіану Роналду та Дієго Сімеоне. Ви ж не забули ті славнозвісні "жести яєць" у Лізі чемпіонів 2018/19? Тоді Атлетіко виграв 2:0 перший матч 1/8 фіналу, але в Турині хет-трик КР7 приніс Ювентусу путівку до наступної стадії.

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Втім, чергова серія цієї дуелі може не відбутися – за словами Мауріціо Саррі, вихід португальця на поле все ще залишається під питанням. Так само можуть не зіграти Де Лігт, Рабйо, Бернардескі та Алекс Сандро, а от Дуглас Коста точно пропустить матч. У гостей не зіграють Савіч, Дієго Коста, Врсалько та Хіменес.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Валенсія – Челсі

27 листопада, 19:55. Валенсія, Месталья

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: у групі H наразі чи не найзаплутаніша ситуація серед усіх квартетів. Аякс, Челсі та Валенсія мають по 7 очок та розіграють 2 путівки в плей-офф Ліги чемпіонів. Чи не вирішальне значення матиме саме зустріч на Местальї, на якій місцева Валенсія прийме команду Френка Лемпарда.

В першому турі іспанці шокували Челсі, обігравши їх на Стемфорд Брідж з рахунком 1:0. Якщо "пенсіонери" візьмуть реванш, то гарантують собі вихід з групи, адже матимуть перевагу над Аяксом та Валенсією в особистих зустрічах. Так само і "кажанам" 3 очки забезпечать місце у плей-офф. Інтрига і ще раз інтрига – головний девіз ігрового дня у даному квартеті.

Втім, у будь-якому разі, після 5-го туру ситуація у групі остаточно не вирішиться – один невдаха у локальному протистоянні Аякса, Челсі та Валенсії стане відомий лише за підсумками останнього туру.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Ліверпуль – Наполі

27 листопада, 19:55. Ліверпуль, Енфілд

Пряма трансляція на Oll.tv.

Чому потрібно подивитися: на Енфілді пройде дуель лідерів квартету E. Ліверпуль після поразки в Неаполі у першому турі виграв всі 3 матчі та практично гарантував собі вихід до наступної стадії. Для офіційного оформлення путівки у плей-офф підопічним Юргена Клоппа достатньо обіграти Наполі, який останнім часом відверто не вражає – італійські ЗМІ все активніше пишуть про неминучу відставку Карло Анчелотті. Існує велика імовірність, що поразка в Англії поставить крапку в кар'єрі алленаторе на Сан-Паоло.

3 очки у цьому матчі забезпечать чинному переможцю Ліги чемпіонів не лише вихід у 1/8, а й перше місце в групі. До слова, перемога на Енфілді виведе Наполі у плей-офф, але обіграти Ліверпуль у його лігві – справді надскладне завдання. Оптимальним варіантом для неаполітанців виглядає і нічия, адже в останньому турі "партенопеї" прийматимуть скромний Генк. Щоправда, у Бельгії Наполі примудрився втратити очки в матчі другого туру – той бал досі залишається єдиним для Генка в Лізі чемпіонів.

Кадрова ситуація краща у Ліверпуля, адже з основних гравців не зіграє лише Матіп. А от у Карло Анчелотті більше проблем, позаяк навіть не полетіли в Англію Мілік та Інсіньє, у яких проблеми зі здоров'ям.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Барселона – Борусія Д

27 листопада, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: на Камп Ноу пройде центральний поєдинок не лише середи, а й усього 5-го туру Ліги чемпіонів. І Барселона, і Борусія не можуть похизуватися стабільністю результатів, але підходять до поєдинку в ролі лідерів групи F. У матчі першого туру лише нереалізація німцями числених моментів та подвиги тер Штегена, який потягнув пенальті, дозволили Барсі вивезти один пункт із Сігнал Ідуна Парк.

Барселона набрала 8 очок, а перемога над командою Люсьєна Фавра забезпечить "блаугранас" перше місце квартету. Каталонцям вкрай важливо вирішити питання виходу у плей-офф вже в цьому матчі, адже в заключному турі команду Вальверде чекає вкрай важкий виїзд у Мілан, а за декілька днів після цього – перенесений матч проти Реала.

Борусія невдало провела останні матчі – повний провал проти Баварії (0:4) та нічия 3:3 з аутсайдером Падерборном. Люсьєн Фавр ризикує вже найближчим часом втратити посаду – в пресі все активніше лунають чутки про відхід швейцарця, а клуб начебто вже склав шорт-лист кандидатів на посаду нового тренера. В поєдинку з Барселоною "джмелям" дуже важливо не програти, адже в разі перемоги Інтера над Славією німецька комада втратить друге місце через гірші показники в особистих зустрічах з міланцями. Перемога виведе Борусію в плей-офф, але наскільки готовий нинішній Дортмунд бити Барселону на її полі? Хоча каталонці теж не безгрішні – та ж Славія вистояла на Камп Ноу в матчі минулого туру, суттєво попсувавши нерви Мессі та компанії.

Борусії не допоможуть Ділейні та Пако Алькасер, а у складі Барселони не з'являться Піке (дискваліфікація) та травмовані Альба і Семеду.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

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Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
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