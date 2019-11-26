Манчестер Сіті – Шахтар: чим здивує Гвардіола та як зміниться його склад через пекельний графік АПЛ

Манчестер Сіті приймає донецький Шахтар у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Manchester Evening News розповідає про найбільш реальні варіації стартового складу "містян", зважаючи на щільний графік ігор і травми провідних виконавців.

Команда Гвардіоли забронює собі путівку в плей-офф Ліги чемпіонів, виконавши завдання мінімум – одне очко у двох наступних поєдинках. Однак, каталонський фахівець не збирається відкладати це питання у довгий ящик, переконує MEN. Чемпіони Англії сподіваються заздалегідь вирішити усі турнірні завдання, щоб повністю зосередитись на АПЛ, принаймні до весни та повернення єврокубків. Попри італійську осічку "містяни" продовжують контролювати свою групу. Навіть потенційна нічия з Шахтарем гарантує потрапляння до шістнадцятки найкращих клубів Європи з першого місця, якщо Аталанта відбере очки у Загреба.

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Серхіо Агуеро не допоможе чемпіонам Англії через зовсім свіже пошкодження. Зінченко, Ляпорт і Сане повернуться ще не скоро, натомість Давід Сілва та Родрі, які боролись з судомами у матчі проти Челсі, схоже, будуть готовими до протистояння з "гірниками". Але чи зіграють вони з перших хвилин? Журналісти Manchester Evening News підготували власні варіанти складу на матч з Шахтарем.

Стюарт Бреннан

"Відсутність Серхіо Агуеро ще більше звужує можливості Пепа Гвардіоли, який, водночас, не хоче сильно навантажувати Габріела Жезуса. На бразильського форварда очікують Ньюкасл, Бернлі та Манчестер Юнайтед. Тим не менш, йому потрібні хвилини, щоб віднайти впевненість у власних силах. Тому, було б резонно випустити його на Шахтар зі старту.

Після виснажливої гри з Челсі команді може забракнути свіжості. Поява декількох нових футболістів – хороше вирішення проблеми. Гюндоган, Отаменді, Вокер, Анхеліньйо та Фоден можуть стати першим вибором Пепа. Ризикувати Сілвою і Родрі – було б нерозумно. А ось Бернарду після вимушеного відпочинку, мабуть, повернеться до основи".

Тайрон Маршалл

"Містянам" вистачить одного очка, щоб кваліфікуватись у плей-офф. Гвардіола міг би провести ротацію, але він не з тих, хто буде сильно ризикувати. Гадаю, що не варто очікувати значної кількості замін. Вокер та Анхеліньйо, швидше за все, закриють фланги оборони, а Фернандінью зі Стоунзом сформують дует центрбеків, для обох – це можливість покращити ритм і взаєморозуміння.

Напружений графік після Шахтаря дає шанс Фодену з Гюндоганом на позиції Родрі. Де Брюйне, який перебуває у чудовій формі, довершить тріо центральних півзахисників.

Попереду зіграють Стерлінг, Марез та Жезус, який повинен засяяти на повну силу. Гол став би для бразильця чудовим стимулом, щоб повернути віру в себе.

Саймон Байковскі

"Сіті вже практично виграв групу Ліги чемпіонів, а попереду – диявольський графік в АПЛ, який розпочнеться матчем на Сент-Джеймс Парк, де команда Гвардіоли поступилась у минулому сезоні. Зважаючи на це, було б розумно провести ряд замін. Фоден та Гюндоган – це ковток свіжого повітря в центрі поля, а Бернарду – перепочинок для Мареза, який відіграв усі 90 хвилин проти Челсі.

Оборона, звісно, також зазнає деяких пертурбацій. Вокер та Анхеліньйо отримають шанс у Лізі чемпіонів, але я сподіваюсь, що в Ньюкаслі вийдуть ті ж футболісти, які виборювали перемогу над Челсі. Канселу треба повертати у склад, як би не завершився поєдинок з Шахтарем.

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