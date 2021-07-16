Ман Сіті не здається у своєму прагненні підписати форварда Тоттенхема Харрі Кейна та півзахисника Астон Вілли Джека Гріліша, повідомляє The Athletic.

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У таборі "містян" розуміють, що сумарно на ці трансфери доведеться витратити 200-250 млн євро, але у клубі готові компенсувати це продажем своїх гравців. Єдину перепону Сіті вбачає у небажанні Тоттенхема та Астон Вілли відпускати своїх лідерів.

Нагадаємо, Кейн та Гріліш змагались на Євро-2020 та допомогли збірній Англії дістатись до фіналу турніру.

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