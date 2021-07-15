Чемпіони Англії пильно стежать за ситуацією Роберта Лєвандовскі в Баварії, інформує Daily Mail.

Манчестер Сіті презентував нову домашню форму – є згадка про шалений історичний момент

Пріоритетом Ман Сіті залишається Харрі Кейн, однак Тоттенхем не збирається продавати свого бомбардира. Лєвандовскі може виявитися більш доступним варіантом. Поляк не приховує бажання спробувати свої сили в новому чемпіонаті. Контракт Роберта з Баварією розрахований ще на два роки.

Додамо, що в минулому сезоні Лєвандовскі провів 40 матчів, в яких відзначився 48 голами та 9 асистами. Нинішня ціна форварда за Transfermаrkt – 60 млн євро.

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