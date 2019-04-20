Манчестер Сіті готовий виплатити неймовірну суму відступних за Феліша

Юний хавбек Бенфіки Жоау Феліш може перебратись на Туманний Альбіон.

Керівництво Манчестер Сіті серйозно налаштоване поборотись із європейськими грандами за Жоау Феліша, повідомляє TVI.

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"Містяни" готові виплатити клаусулу 19-річного таланта, яка складає 120 млн євро.

В послугах Жоау зацікавлений туринський Ювентус, який вже пропонував Бенфіці 75 млн євро за гравця, але отримав відмову.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії Феліш провів 21 матч, в яких відзначився 11-ма голами та 6-ма асистами.

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