Манчестер Сіті готовий виплатити неймовірну суму відступних за Феліша

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Ювентус достроково став чемпіоном Італії – туринці завоювали восьме Скудетто поспіль
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко тішить, хоча не без проблем – заслужена перемога як крок до чемпіонства в АПЛАнглія — 19:25 7222
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18-річний талант Сіті першим голом в АПЛ прибив Тоттенхем – Гвардіола йому мало довіряє, але сьогодні назвав себе геніємАнглія — 19:05 695
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Зозуля з Альбасете приймає Лас-Пальмас у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 18:55 983
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Скандал з натуралізацією Мораєса: стало відомо, коли УЄФА розгляне справуЗбірна України — 18:48 3143