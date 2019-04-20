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Манчестер Сіті готовий виплатити неймовірну суму відступних за Феліша

20:32 1052 Читать на русском
Манчестер Сіті готовий виплатити неймовірну суму відступних за Феліша
Жоау Феліш / Фото PortuGOAL

Юний хавбек Бенфіки Жоау Феліш може перебратись на Туманний Альбіон.

78’ Сон Хин Мін
 
78’ Сон Хин Мін

Керівництво Манчестер Сіті серйозно налаштоване поборотись із європейськими грандами за Жоау Феліша, повідомляє TVI.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

"Містяни" готові виплатити клаусулу 19-річного таланта, яка складає 120 млн євро.

В послугах Жоау зацікавлений туринський Ювентус, який вже пропонував Бенфіці 75 млн євро за гравця, але отримав відмову.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії Феліш провів 21 матч, в яких відзначився 11-ма голами та 6-ма асистами.

Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слід

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Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Жоау Феліш Жоау Феліш Тоттенхем - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бенфіка Бенфіка
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