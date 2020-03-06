Манчестер Сіті готовий викласти шалену суму за зірку Серії А

Оборонець збірної Словаччини Мілан Шкріняр може влітку перебратися на Туманний Альбіон.

Манчестер Сіті цього літа знову спробує придбати словацького захисника міланського Інтера Мілана Шкріньяра, повідомляє видання Calciomercato.

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Попередня пропозиція "містян" щодо 25-річного футболіста становила 65 млн євро, однак "чорно-сині" відповіли на неї відмовою. Повідомляється, що Інтер хотів би зберегти Шкріняра у команді, але може відпустити його за суму близько 85 млн євро.

Нагадаємо, Мілан перейшов у Інтер з Сампдорії у липні 2017 року за 34 млн євро. У поточному сезоні він провів за свій клуб 31 поєдинок у всіх турнірах, в яких відзначився однією гольовою передачею. Transfermarkt оцінює гравця у 60 млн євро.

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