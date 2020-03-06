Манчестер Сити готов выложить бешеную сумму за звезду Серии А

Защитник сборной Словакии Милан Шкриняр может летом перебраться на Туманный Альбион.

Манчестер Сити этим летом вновь попытается приобрести словацкого защитника миланского Интера Милана Шкриняра, сообщает издание Calciomercato.

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Предыдущее предложение "горожан" за 25-летнего футболиста составило 65 млн евро, однако "черно-синие" ответили отказом. Сообщается, что Интер хотел бы сохранить Шкриняра в команде, но может отпустить его за сумму около 85 млн евро.

Напомним, Милан перешел в Интер из Сампдории в июле 2017 года за 34 млн евро. В текущем сезоне он провел за свой клуб 31 поединок во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

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