Манчестер Сіті розгромив Фулхем у матчі 1/16 Кубка Англії. До вашої уваги відео голів та найкращих моментів поєдинку.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Манчестер Сіті – Фулхем – 4:0

Голи: Гюндоган, 8 (п), Бернарду, 19, Жезус, 72, 75

Манчестер Сіті розгромив Фулхем у Кубку Англії – Гвардіола проігнорував Зінченка попри ранній "подарунок"

Манчестер Сіті легко оформив вихід у наступний раунд Кубка Англії. Команда Хосепа Гвардіоли не помітила спротиву Фулхема, забивши по два голи у ворота суперника у кожному з таймів. "Котеджери" не спромоглися відквитати бодай один м'яч.