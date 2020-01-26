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Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0 – видео голов и обзор матча

17:29 172 Читати українською
Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити разгромил Фулхэм в матче 1/16 Кубка Англии. Вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка.

 

Кубок Англии, 1/16 финала

Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0

Голы: Гюндоган, 8 (п), Бернарду, 19 Жезус, 72, 75

Манчестер Сити разгромил Фулхэм в Кубке Англии – Гвардиола проигнорировал Зинченко несмотря на ранний "подарок"

Манчестер Сити легко оформил выход в следующий раунд Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы не заметила сопротивления Фулхэма, забив по два гола в ворота соперника в каждом из таймов. "Котеджеры" не смогли отквитать хотя бы один мяч.

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Англия Видеоновости Фулхэм Фулхэм Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Фулхэм
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